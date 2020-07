Il derby della Lanterna fa 90!

vedi letture

Con il Doria padrone di casa le ultime tre stracittadine sono terminate con due segni 1 in schedina e un pareggio.

Nel 2016-2017 fu 2-1: Muriel al 12’, Rigoni al 24’, autorete di Izzo al 47’.

Nel 2017-2018 terminò 0-0.

Nel 2018-2019 ecco un 2-0: Defrel al 3’ e Quagliarella al 53’ su rigore.

Tuttavia nei 3 derby precedenti a quelli appena raccontanti era stato il Genoa a raccogliere 7 punti, due successi e un segno X.

Nel 2013-2014 fu 0-3: Antonini al 9’, Calaiò al 50’, Lodi al 66’.

Nel 2014-2015 pareggio per 1-1: Iago Falque al 17’ ed Eder al 19’.

Nel 2015-2016 ancora uno 0-3: Pavoletti al 3’, doppietta di Suso al 26’ e 74’.

Insomma, un miniciclo con le due squadre di Genova in pareggio sul fronte dei risultati.

Ma se non consideriamo il fattore casa…

La vittoria per 1-0 di un girone fa, con Gabbiadini man of the match, ha portato a quota 7 i derby con i blucerchiati a punti. In casa i ragazzi di Ranieri contano 2 successi e 1 pareggio, in esterna le vittorie salgono a 3 mentre i segni X restano a quota 1.

Da segnalare che quello valido per la 35esima giornata di Serie A 2019-2020 sarà il derby numero 90 fra le due squadre di Genova sommando assieme sfide nel massimo campionato e in cadetteria.

CONFRONTI DIRETTI CON LA SAMPDORIA SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE B)

44 incontri disputati

17 vittorie Sampdoria

17 pareggi

10 vittorie Genoa

59 gol fatti Sampdoria

43 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA CON LA SAMPDORIA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Sampdoria-Genoa 3-0, 7° giornata 1946/1947

ULTIMA SFIDA CON LA SAMPDORIA SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Sampdoria-Genoa 2-0, 32° giornata 2018/2019