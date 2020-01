Il derby delle semifinaliste mancate finisce sempre con l’X alla 21^ di A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima volta, 1929-1930, fu 3-1. L’ultima, 2018-2019, è stato 3-1. Nel mezzo contiamo altri 73 derby della capitale con i giallorossi squadra di casa da cui emerge un bilancio favorevole alla Roma: 29-14 in fatto di successi, 97-64 sul fronte delle marcature. Mentre i segni X ammontano a 32.

Nelle ultime tre stagioni sono andate in gol entrambe le squadre in campo. E se per due volte s’è imposta la Lupa, in una sono stati gli Aquilotti ad esultare.

La Lazio è reduce da 11 vittorie di fila in Serie A, mentre la serie di gare positive ha raggiunto quota 14. Nel turno infrasettimanale di coppa, tuttavia, è stata sconfitta dal Napoli. La Roma dopo un avvio di anno davvero choc, due KO interni contro le torinesi, nella Genova rossoblù ha ritrovato gioco e vittoria. Ma come per i cugini i quarti di finale in coppa sono stati amari.

Sarà quindi il derby delle semifinaliste mancate.

Scartabellando gli almanacchi rintracciamo già dei Roma-Lazio alla 21esima giornata di Serie A.

Il primo in occasione della stagione 1970-1971, terminò col punteggio di 2-2 e le reti di Zigoni e Salvori per la squadra di casa, autorete di Santarini e Chinaglia per gli ospiti. Quindi ecco la sfida del 1975-1976, un match terminato col punteggio ad occhiali, vale a dire 0-0. Infine, l’ultimo, nel campionato 1983-1984, da cui scaturì un altro 2-2, Di Bartolomei e Cerezo per i romanisti, doppietta di D’Amico per i laziali.

Insomma, sempre e solo pareggi.

Concludiamo con un paio di numeri dalla classifica all time di Serie A col girone unico: 3.797 punti conquistati dalla Lupa, 599 sconfitte esterne patite dagli Aquilotti.

CONFRONTI DIRETTI CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

75 incontri disputati

29 vittorie Roma

32 pareggi

14 vittorie Lazio

97 gol fatti Roma

64 gol fatti Lazio

PRIMA SFIDA CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Roma-Lazio 3-1, 26° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA CON LA ROMA SQUADRA DI CASA (SERIE A)*

Roma-Lazio 3-1, 7° giornata 2018/2019

*Conteggiati solo i derby disputati nei campionati a girone unico.