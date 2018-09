Il doppio zero imposto dall'Atalanta al Frosinone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la terza volta in assoluto l'Atalanta ospita il Frosinone. Il dato saliente, fino a questo momento, oltre al fatto di non aver mai perso, è che gli orobici non hanno concesso nemmeno una rete agli avversari. Gli unici due gol ai quali abbiamo assistito risalgono alla vittoria dell'Atalanta per 2-0 nel match che si è disputato praticamente due anni esatti fa (il 30 agosto 2015 in Serie A), realizzati da Stendardo e dal Papu Gomez.

TUTTI I PRECEDENTI A BERGAMO (SERIE A E B)

1 vittoria Atalanta

1 pareggio

0 vittorie Frosinone

2 gol fatti Atalanta

0 gol fatti Frosinone

LA PRIMA SFIDA A BERGAMO

2010/11 Serie B Atalanta vs Frosinone 0-0

L'ULTIMA SFIDA A BERGAMO

2015/16 Serie A Atalanta vs Frosinone 2-0