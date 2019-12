© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna sta vivendo un periodo di netta flessione. Viene da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate. Il Parma non vince molto, ma non perde anche: una sola battuta d'arresto nelle ultime cinque gare.

Per la ventiduesima volta va in scena a Bologna il derby emiliano contro il Parma. Ultimo successo gialloblu il 22 dicembre 2012 (1-2). Tra i precedenti al Dall'Ara c'è conteggiato anche il drammatico spareggio salvezza del campionato 2004/05. Dopo il successo ottenuto al Tardini per 1-0, il Bologna sembrava ormai salvo, ma riuscì a perdere in casa per 2-0 (gol di Gilardino e Cardone) finendo per retrocedere in B.

Tanti gol arrivati da giocatori partiti in panchina per il Parma: ben 5. Meglio dei ducali ha fatto solo l'Atalanta con 6. Bolognesi invece ancora al palo in questa particolare graduatoria. Gialloblu che non hanno un gran feeling coi rigori: due avuti a favore...ed entrambi sbagliati!

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA (SERIE A, B E C)

8 vittorie Bologna

8 pareggi

5 vittorie Parma

25 gol fatti Bologna

20 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1983/1984 Serie C1 Bologna vs Parma 0-0



L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2018/2019 Serie A Bologna vs Parma 4-1