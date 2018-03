Il Foggia a quota zero a Novara in B. L'unica gioia in C...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In Serie B, il Foggia non ha mai vinto in casa del Novara, benché abbia già giocato sette volte. L’unica vittoria dei pugliesi in casa dei piemontesi è avvenuta in Serie C ed è stato tra l’altro in occasione dell’ultima sfida tra queste due squadre (2-3 il 20 aprile 2008).

TUTTI I PRECEDENTI A NOVARA (SERIE B E C)

3 vittorie Novara

4 pareggi

1 vittoria Foggia

10 gol fatti Novara

7 gol fatti Foggia

LA PRIMA SFIDA A NOVARA

1935/1936 Serie B Novara vs Foggia 4-2

L’ULTIMA SFIDA A NOVARA

2007/2008 Serie C1 Novara vs Foggia 2-3