Il Franchi porta male alla Fiorentina. Verona, che bel bottino dalla panchina

Continuano i problemi a vincere in casa (anche se in questa fase è un concetto relativo con le porte chiuse) per la Fiorentina. Solo tre successi sul terreno amico in questa stagione per i viola e solo 16 punti conquistati al Franchi. Ultima affermazione interna il 12 gennaio scorso, 1-0 inflitto alla Spal. Il Verona nonostante sia ampiamente tranquillo in classifica è riuscito a bloccare l'Inter nell'ultima giornata di campionato.

Solo sei vittorie dell'Hellas a Firenze in 33 partite già giocate. Però i gialloblu negli ultimi tre confronti in casa dei toscani hanno vinto due volte (l'ultima è finita addirittura 4-1 per i veneti) e pareggiato una. L'ultima vittoria dei gigliati è del 2 dicembre 2013 (4-3).

Ottimo bottino di reti per i gialloblu fornito da chi è entrato dalla panchina, sono 11. La squadra di Juric è seconda in questa graduatoria dietro solo all'Atalanta.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E B)

19 vittorie Fiorentina

8 pareggi

6 vittorie Hellas Verona

54 gol fatti Fiorentina

29 gol fatti Hellas Verona

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1929/1930 Serie B Fiorentina vs Verona 4-0



L'ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2017/2018 Serie A Fiorentina vs Verona 1-4