Il Frosinone ha chiuso a chiave la porta. Ma a Pescara una sola gioia

vedi letture

Questo campionato di Serie B non è cominciato affatto bene per il Pescara che si ritrova ad avere un solo punto dopo le prime quattro partite. In casa è arrivato il pareggio, ma c'è già anche una sconfitta all'attivo degli abruzzesi. il Frosinone naviga in altre acque rispetto ai biancocelesti ed ha ottenuto anche una vittoria, nell'unica gara disputata in trasferta.

Il bilancio nelle partite di B disputate in casa dal Pescara tra queste due squadre è in equilibrio (una vittoria per parte e tre pareggi). Sono quelle giocate in C a spostare l'ago della bilancia a favore degli abruzzesi che comunque, hanno perso una sola volta contro i ciociari tra le mura amiche; facciamo riferimento alla partita del 14 ottobre 2006 (0-2).

Ottima tenuta difensiva fin qui del Frosinone che ha tenuto la propria porta imbattuta in tre match su quattro, così come Cittadella, Venezia e Chievo Verona. Nessuno ha fatto meglio di queste squadre in B.

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA (SERIE A E B)

3 vittorie Pescara

4 pareggi

1 vittoria Frosinone

13 gol fatti Pescara

7 gol fatti Frosinone

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1966/1967 Serie C Pescara vs Frosinone 4-0

L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2019/2020 Serie B Pescara vs Frosinone 1-1