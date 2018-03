Il Genoa fa visita all'ultima in classifica (dalla 15^ giornata in poi)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’è una classifica che fotografa in modo indelebile il momento no del ChievoVerona di Rolando Maran.

E’ quella che possiamo stilare prendono in considerazione i risultati dalla 15esima giornata di campionato in poi: per i gialloblù solo 2 punti raccolti (figli dei pareggi casalinghi contro Roma, prima, e Udinese, poi), 4 gol marcati (peggior attacco) e 19 incassati (peggior difesa alla pari con la Spal).

In questo scorcio di campionato i clivensi sono stati l’unica formazione a non vincere.

Il Genoa, al contrario, arriverà al Bentegodi forte del successo nel posticipo del lunedì sera in casa della Lazio. Tre punti che gli hanno permesso di superare in un solo balzo il Chievo, per l’appunto, e il Sassuolo.

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

15 incontri disputati

6 vittorie ChievoVerona

4 pareggi

5 vittorie Genoa

13 gol fatti ChievoVerona

11 gol fatti Genoa

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Genoa 0-1, 17° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

ChievoVerona-Genoa 0-0, 15° giornata 2016/2017