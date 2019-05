Il grande digiuno della Fiorentina. La varietà si chiama Sassuolo

© foto di Giacomo Morini

Tre vittorie consecutive. Nelle ultime tre stagioni la Fiorentina ha sempre vinto in casa con il Sassuolo che, viceversa, può vantare una sola affermazione in casa dei gigliati: il 6 maggio 2014 finì con un pirotecnico 3-4.

Grande digiuno della Fiorentina. La squadra viola ha vinto una sola partita in campionato nel 2019, lo scorso febbraio con la Spal. In casa addirittura non vince dal 16 dicembre scorso, 3-1 inflitto all'Empoli. Sassuolo che continua ad essere la squadra migliore della A per numero di marcatori diversi: sono 18.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A E C)

3 vittorie Fiorentina

2 pareggi

1 vittoria Sassuolo

11 gol fatti Fiorentina

6 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA IN SERIE A

Fiorentina-Sassuolo 3-4, 36esima giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA IN SERIE A

Fiorentina-Sassuolo 3-0, 15esima giornata 2017/2018