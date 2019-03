Il magic moment granata e un gol per fare 100. Il Bologna nella ripresa...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie nelle ultime tre partite giocate a Torino con il Bologna, dieci reti segnate e solo una subita: i granata stanno tenendo un ruolino di marcia importante in casa contro i rossoblu. Non solo: basta un gol per raggiungere quota cento reti realizzate nei match interni contro i felsinei.

Momento davvero magico quello che stanno vivendo i granata che hanno ottenuto sette risultati utili consecutivi con ben cinque vittorie all'attivo. Bologna invece reduce da un successo che ha interrotto una striscia di tre partite perse di fila. Nel match vinto contro il Cagliari domenica scorso la squadra allenata da Mihajlovic ha ricevuto anche il primo rigore della stagione, ma è comunque ultima in questa particolare graduatoria.

Il Bologna deve fare molta attenzione al secondo tempo. Nei secondi 45 minuti, rispetto alla fine dei primi, ha perso la bellezza di 9 punti. Peggio ha fatto solo il Parma (-11).

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO (SERIE A E B)

31 vittorie Torino

21 pareggi

9 vittorie Bologna

99 gol fatti Torino

51 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1929/1930 Serie A Torino vs Bologna 0-0

L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2017/2018 Serie A Torino vs Bologna 3-0