Il Lecce e quella buona tendenza al clean sheet. Ma sul campo del Brescia...

Brescia e Lecce sono due delle tre formazioni retrocesse dalla A alla B al termine dell'ultimo campionato. Partenza al rallentatore per le rondinelle con pareggio interno con l'Ascoli e sconfitta netta invece sul campo del Cittadella. I salentini dal canto loro hanno pareggiato in casa contro il Pordenone, però in trasferta hanno dato una bella zampata, espugnando Ascoli (0-2).

Campo ostico quello di Brescia per il Lecce. Sono solo 4 i successi ottenuti su questo terreno di gioco dai giallorossi, l'ultimo dei quali inizia ad essere relativamente datato, perché parliamo dello 0-1 in A del 30 gennaio 2005. Dopo di allora, serie positiva per i lombardi che non perdono da sei gare (4 vittorie e 2 pareggi).

Zero gol subiti e due clean sheet, il Lecce è partito molto bene da questo punto di vista, mentre il Brescia ha fatto l'esatto opposto perché ha preso almeno un gol nelle due gare giocate.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A E B)

9 vittoria Brescia

8 pareggi

4 vittoria Lecce

27 gol fatti Brescia

18 gol Lecce

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1948/1949 Serie B Brescia vs Lecce 3-1

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2019/2020 Serie A Brescia vs Lecce 3-0