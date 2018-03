Il miglior avversario per il Brescia, il peggior campo per la Ternana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

17 partite giocate a Brescia tra i padroni di casa e la Ternana...e zero vittorie degli umbri. Il campo delle rondinelle è di quelli davvero pessimi per i rossoverdi che non solo non hanno mai ottenuto un successo ma hanno segnato la miseria di 7 reti e per ben 11 volte sono usciti dal campo a secco di realizzazioni.

A proposito di gol, la Ternana è la squadra che ha chiuso meno partite senza aver subito reti (2 come il Foggia). Il Brescia è ultimo per numero di giocatori andati a segno, solamente 5, ed è sempre ultimo per gol provenienti dalla panchina (uno) come il Bari.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA

10 vittorie Brescia

7 pareggi

0 vittorie Ternana

20 gol fatti Brescia

7 gol fatti Ternana

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1968/1969 Serie B Brescia vs Ternana 3-2

L’ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2016/2017 Serie B Brescia vs Ternana 2-1