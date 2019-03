Il miglior avversario per la nuova Roma. Porte imbattute? Un miraggio!

© foto di Federico Gaetano

Ritorno sulla panchina della Roma per Claudio Ranieri. Il nuovo allenatore giallorosso avrà la fortuna di affrontare un avversario che, almeno sotto il profilo dei precedenti, è uno dei migliori che poteva capitargli. Dodici partite disputate all'Olimpico e mai l'Empoli è riuscito a vincere, perdendo addirittura dieci di questi dodici incontri. Non solo, la Roma contro l'Empoli in casa viaggia ad una media esatta di due reti realizzate a partita.

Roma e Empoli sono messe male in fatto di 'Clean sheet' partite chiuse senza prendere gol. I giallorossi sono penultimi, inseriti in un gruppetto però, con sole 5 gare terminate con la porta imbattuta. Peggio, per l'appunto, ha fatto solo l'Empoli con 3. La formazione giallorossa resta però leader in fatto di numero di giocatori diversi mandati a rete: sono ben 16 gli elementi della rosa ad aver realizzato almeno un gol.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

10 vittorie Roma

2 pareggi

0 vittorie Empoli

24 gol fatti Roma

9 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1986/1987 Serie A Roma vs Empoli 2-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2016/2017 Serie A Roma vs Empoli 2-0