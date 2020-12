Il migliore attacco alla prova della difesa interna meno battuta

L’ultima volta si sono imposti gli ospiti in giallorosso per 3-1.

Era poco più di un anno fa e Spal-Lecce era match valido per la quinta giornata di Serie A 2019-2020. Aprì le marcature Mancosu su calcio di rigore, quindi ecco i centri di Di Francesco, Calderoni e ancora dagli undici metri di Mancosu.

Un partita storica.

Non solo perché rappresentò la prima in Serie A e al Mazza fra le due squadre. Soprattutto perché i salentini mai avevano conquistato lo stadio estense.

Nei 7 precedenti faccia a faccia, infatti, tutti in cadetteria fra il 1948-1949 e il 1992-1993, c’erano scappati 1 successo per i locali (2-0 nella stagione 1978-1979) e 6 pareggi (tutti per 2 volte: il 2-2, l’1-1, lo 0-0).

Nell’ultimo turno gli estensi hanno fatto 0-0 in casa del Venezia. Al Mazza sono imbattuti e in sei match hanno conquistato 4 successi e 2 pareggi. Fra l’altro i 3 gol incassati a Ferrara ne fanno la miglior retroguardia interna al pari di quella biancorossa del Monza.

Il Lecce viene dal pesante KO interno per 0-3 col Pisa. Fuori casa ha messo assieme 3 vittorie, 2 segni X, 1 battuta d’arresto. Le 27 marcature totale gli consegnano il titolo di club più prolifico della cadetteria (tanto da vantare pure il capocannoniere, quel Coda già arrivato a 8 centri).

CONFRONTI DIRETTI A FERRARA (SERIE A E SERIE B)

8 incontri disputati

1 vittoria Spal

6 pareggi

1 vittoria Lecce

9 gol fatti Spal

9 gol fatti Lecce

PRIMA SFIDA A FERRARA (SERIE B)

Spal-Lecce 0-0, 13° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A FERRARA (SERIE B)

Spal-Lecce 1-1, 17° giornata 1992/1993