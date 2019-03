© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Milan-Sassuolo non è certo una classica del calcio italiano. Cinque sfide giocate a San Siro tra queste due squadre e una sola sconfitta patita dai rossoneri, il 6 gennaio 2015 (2-1 per i neroverdi il risultato finale).

Il Milan sta certamente vivendo il momento migliore della sua stagione. Otto risultati utili consecutivi collezionati, ovvero cinque vittorie e tre pareggi, che hanno riportato i rossoneri in zona Champions League. Il segreto della squadra di Gattuso? Sicuramente la difesa. I dati parlano chiaro in questo senso. Dalla sfida persa ad Atene contro l’Olympiacos in Europa League (13 dicembre 2018), c'è stata una svolta. In 15 partite tra campionato, Supercoppa e Coppa Italia, solo cinque reti subite e mai più di una rete presa per volta, quindi 10 incontri sono terminati con la porta di Donnarumma imbattuta.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

3 vittorie Milan

1 pareggio

1 vittoria Sassuolo

10 gol fatti Milan

8 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A MILANO

2013/2014 Serie A Milan vs Sassuolo 2-1

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Milan vs Sassuolo 1-1