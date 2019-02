Il Napoli ad un passo dalla tripla cifra. La lode per la panchina azzurra

Torino senza vittorie a Napoli dal 17 maggio 2009, quando si impose per 2-1. Gli azzurri sono ad un passo da quota cento reti realizzate contro il Toro in casa: basta un centro per andare in tripla cifra.

Napoli con tre successi e due pareggi nelle ultime cinque gare, Torino però che ha vinto due delle ultime tre partite giocate.

La panchina ha fatto le fortune del Napoli: sono ben 9 i gol arrivati da giocatori che non sono partiti titolari e gli azzurri sono nettamente in testa a questa classifica (Sassuolo, Sampdoria e Juventus sono secondi a 6).

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

27 vittorie Napoli

31 pareggi

8 vittorie Torino

99 gol fatti Napoli

61 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1929/1930 Serie A Napoli vs Torino 2-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2017/2018 Serie A Napoli vs Torino 2-2