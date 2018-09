Il Napoli e la squadra che gli ha impedito di vincere. Dopo Joaquin...

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono quattro anni e mezzo che la Fiorentina non sbanca il San Paolo. L'ultima vittoria viola in casa del Napoli risale al 23 marzo 2014, 0-1, con rete di Joaquin. Successivamente a questa partita sono arrivati 3 successi consecutivi per i campani e il pareggio a reti bianche dell'anno scorso.

A proposito della scorsa stagione, la Fiorentina è stata una sorta di bestia nera per il Napoli. Nel campionato del record di punti per i partenopei, 91, la formazione campana non è mai riuscita a battere quella allenata da Pioli: una sconfitta e un pareggio che alla fine, in ottica scudetto, sono costati molto al Napoli.

Pur essendo cominciato da poco questo campionato, possiamo dire che sia Napoli che Fiorentina sono già riuscite a mandare a segno un buon numero di giocatori diversi. Cinque i viola (leader assieme a Sassuolo, Juventus e Atalanta), quattro gli azzurri.

Nella storia di Napoli-Fiorentina troviamo anche una vittoria a tavolino per i toscani: il 2-0 nella stagione 1976/77 arrivato per incidenti al termine della gara, anche se la partita si era chiusa regolarmente con la vittoria per 2-1 della Fiorentina. In quella stagione il Napoli perse anche un'altra partita a tavolino, Napoli-Juventus, perché una bottiglia aveva ferito un guardalinee all'81'.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

31 vittorie Napoli

22 pareggi

16 vittorie Fiorentina

89 gol fatti Napoli

67 gol fatti Fiorentina

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1931/1932 Serie A Napoli vs Fiorentina 0-2

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2017/2018 Serie A Napoli vs Fiorentina 0-0