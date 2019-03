Il Napoli può agganciare la Juventus...nei 'clean sheet'. Panchina azzurra non ha rivali

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono cinque le partite giocate in casa dal Sassuolo contro il Napoli. In una sola circostanza i partenopei sono usciti battuti dagli emiliani ed è il 2-1 alla prima giornata del campionato 2015/16. Le ultime due sfide sono entrambe terminate in parità.

Il Sassuolo ha tirato i remi in barca in questa fase della stagione: ha vinto solo una delle ultime dieci partite giocate e viene anche da tre sconfitte nelle ultime quattro gare.

Il Napoli può agganciare in vetta la Juventus...nella classifica dei 'clean sheet', ovvero le partite senza subire reti. I bianconeri sono avanti 14 a 13 sugli azzurri. La squadra di Ancelotti è di gran lunga la prima della A per gol realizzati da giocatori partiti in panchina con 10 reti. Seguono Juventus e Sampdoria con 7.

TUTTI I PRECEDENTI A REGGIO EMILIA

1 vittoria Sassuolo

2 pareggi

2 vittorie Napoli

5 gol fatti Sassuolo

7 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2013/2014 Serie A Sassuolo vs Napoli 0-2

L'ULTIMA SFIDA A REGGIO EMILIA

2017/2018 Serie A Sassuolo vs Napoli 1-1