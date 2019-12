© foto di Insidefoto/Image Sport

Napoli che sta vivendo un momento particolare di questa stagione, almeno in campionato. La squadra allenata da Carlo Ancelotti non vince da cinque partite e si appresta ad affrontare il Bologna avendo pareggiato quattro gare ed avendone persa una. Con questa serie di risultati, gli azzurri si sono allontanati molto dalla zona Champions League che era l'obiettivo stagionale minimo della squadra. Gli emiliani hanno perso tre delle ultime quattro partite giocate ed hanno vinto in una sola circostanza nelle ultime dieci giornate.

Il Napoli viene da cinque vittorie interne consecutive contro il Bologna, compreso un 6-0 nella tarda primavera del 2016 che rappresenta il risultato più rotondo mai verificatosi al San Paolo tra queste due squadre. L'ultimo successo felsineo ottenuto il 16 dicembre 2012 (2-3), mentre troviamo l'ultimo pareggio la stagione precedente (1-1).

Due squadre che hanno mandato a segno almeno una volta un bel numero di giocatori diversi. Il Bologna è a quota 9, il Napoli è già in doppia cifra con 10. Sopra i partenopei c'è solo l'Inter con 11.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

29 vittorie Napoli

23 pareggi

9 vittorie Bologna

104 gol fatti Napoli

66 gol fatti Bologna

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1929/1930 Serie A Napoli vs Bologna 2-1

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2018/2019 Serie A Napoli vs Bologna 3-2