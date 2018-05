Il nuovo millennio ha trasformato la Lazio e reso sterile l'Atalanta. Fattore rigore

© foto di Federico Gaetano

Sono 14 le partite giocate nel nuovo millennio all'Olimpico tra Lazio e Atalanta. Lo segnaliamo perché è proprio in questo periodo che è iniziata l'aridità offensiva dei bergamaschi, almeno sul campo dei biancocelesti. Sono solamente quattro le reti segnate in questo arco di tempo dagli orobici che hanno portato però anche due vittorie. In questo arco di partite sono ben dieci le affermazioni laziali, due pareggi e due sconfitte. E' proprio qui che si è scavato il solco che troviamo nei precedenti tra queste due formazioni.

DUE SERIE MOLTO POSITIVE – Lazio ed Atalanta stanno vivendo un ottimo momento in campionato. Entrambe sono in serie positiva da otto partite. I biancocelesti vengono da 5 vittorie e 3 pareggi, mentre i nerazzurri 6 successi e 2 pareggi.

FATTORE RIGORE – La squadra allenata da Simone Inzaghi è quella che in campionato ha fatto più gol su rigore, dieci per l'esattezza, a pari merito col Sassuolo. Segue un gruppetto di quattro formazioni ad otto tra le quali troviamo...quella diretta da Gasperini. Occhio quindi a questo fattore: Lazio ed Atalanta sono brave a procurarsi il tiro dagli undici metri.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA (SERIE A E B)

24 vittorie Lazio

16 pareggi

12 vittorie Atalanta

79 gol fatti Lazio

48 gol fatti Atalanta

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1937/1938 Serie A Lazio vs Atalanta 4-0

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2016/2017 Serie A Lazio vs Atalanta 2-1