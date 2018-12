Il pareggio ritardatario in Lazio-Inter. E se per caso nessuno segnasse...

© foto di Federico Gaetano

Lazio-Inter, si riparte dal 3-2 per i nerazzurri ottenuto all'ultima giornata dello scorso campionato e da quel gol di Vecino che ha portato la formazione milanese a disputare la Champions League in questa stagione. Una sfida piuttosto equilibrata almeno quando si gioca all'Olimpico, con la Lazio, nonostante tutto in vantaggio per 26 vittorie a 21. Il risultato più frequente è stato finora il pareggio che però è anche il risultato ritardatario visto che non si verifica dal 29 marzo 2008 (1-1).

Ottimo momento dell'Inter in campionato: la formazione di Spalletti viene da 5 vittorie consecutive, compresa quella all'ultimo tuffo nel derby. Anche la Lazio non sta propriamente male perché ha vinto 6 delle ultime 7 partite giocate. Due buone difese si confrontano: sia i capitolini che i milanesi hanno chiuso 4 partite in questo campionato senza subire gol e si trovano dietro solamente alla Sampdoria in questa particolare classifica. Qualora una delle due squadre o tutt'e due non dovessero subire reti stasera, ecco che ci sarebbe l'aggancio in vetta.

TUTTI I PRECEDENTI A ROMA

26 vittorie Lazio

28 pareggi

21 vittorie Inter

103 gol fatti Lazio

94 gol fatti Inter

LA PRIMA SFIDA A ROMA

1929/1930 Serie A Lazio vs Inter 1-1

L'ULTIMA SFIDA A ROMA

2017/2018 Serie A Lazio vs Inter 2-3