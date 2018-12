Il Parma ne segna sempre due e il Frosinone si è tolto uno sgradevole zero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per la prima volta in Serie A il Frosinone fa visita al Parma. Ci sono due incroci in casa dei ducali ma fanno entrambi riferimento alla Serie B, compreso quello relativo alla scorsa stagione. In un campionato in cui entrambe le formazioni hanno raggiunto la promozione in A, a Parma si sono imposti i padroni di casa per 2-0 grazie alla doppietta di Di Gaudio. Da notare che in queste due partite il Parma ha sempre segnato due reti al Frosinone.

Dopo una partenza a dir poco disastrosa con un solo pareggio e poi tutte sconfitte fino all'ottava giornata di campionato, il Frosinone è riuscito a conquistare due risultati utili di fila, compresa anche la prima vittoria stagionale nell'ultimo turno: un rotondo 3-0 in casa della Spal. Adesso, l'unica squadra di A a non avere mai vinto è il Chievo.

TUTTI I PRECEDENTI A PARMA (SERIE B)

1 vittoria Parma

1 pareggio

0 vittorie Frosinone

4 gol fatti Parma

2 gol fatti Frosinone

LA PRIMA SFIDA A PARMA

2008/2009 Serie B Parma vs Frosinone 2-2

L'ULTIMA SFIDA A PARMA

2017/2018 Serie B Parma vs Frosinone 2-0