Il percorso netto del Cagliari col Crotone. Dove ci sono i calabresi c'è rigore

Una sola partita giocata in casa dal Cagliari e una sconfitta per i sardi. Anche il Crotone in trasferta non ha totalizzato punti e ha perso entrambe le gare disputate fuori dalla Calabria.

Percorso netto. E' quello che ha fatto il Cagliari in casa contro il Crotone: cinque match in Sardegna e cinque vittorie per gli isolani che hanno realizzato anche 13 gol subendone solamente due. Tradizione fin qui veramente a senso unico tra queste due formazioni.

Dove c'è Crotone c'è rigore. Due i penalty fischiati a favore della squadra allenata da Giovanni Stroppa (solo il Milan ne ha avuti di più con tre). Ma anche due rigori contro come Roma e Juventus.

TUTTI I PRECEDENTI A CAGLIARI (SERIE A E B)

5 vittorie Cagliari

0 pareggi

0 vittorie Crotone

13 gol fatti Cagliari

2 gol fatti Crotone

LA PRIMA SFIDA A CAGLIARI

2000/2001 Serie B Cagliari vs Crotone 4-0

L'ULTIMA SFIDA A CAGLIARI

2017/2018 Serie A Cagliari vs Crotone 1-0