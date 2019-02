Il Pescara non riesce a non far segnare il Brescia da 25 anni

© foto di Federico Gaetano

Bilancio di perfetta parità tra Pescara e Brescia in casa degli abruzzesi. 25 partite giocate fin qui (una per la A, tutte le altre per la B) in riva all'Adriatico e si registrano sette vittorie a testa. Attenzione però, perché le rondinelle hanno vinto 5 delle ultime 8 gare disputate, nonostante il fattore campo sfavorevole. Non solo, il Brescia va a segno a Pescara ininterrottamente da 12 partite (l'ultima volta che è rimasta a secco è stata il 14 febbraio 1993, Pescara-Brescia 2-0, nell'unica gara giocata in A). 27 i gol totali segnati dai lombardi in questi 12 match citati, media superiore ai 2 a partita.

Momento ottimo per il Brescia che viene da otto risultati utili consecutivi, ovvero cinque vittorie e tre pareggi. Non sta malissimo nemmeno il Pescara con due vittorie e due pari nelle ultime quattro.

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA (SERIE A E B)

7 vittorie Pescara

11 pareggi

7 vittorie Brescia

31 gol Pescara

34 gol Brescia

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1941/1942 Serie B Pescara vs Brescia 2-0

L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2017/2018 Serie B Pescara vs Brescia 0-3