Il Pescara schiacciasassi in casa...e il pessimo Padova formato trasferta

Pescara e Padova: la situazione è abbastanza equilibrata in Abruzzo con cinque vittorie dei padroni di casa e tre degli ospiti in 13 partite fin qui disputate. Ultima vittoria del Padova (ovvero il risultato che manca da più tempo) è del 19 marzo 2011, quando i biancorossi si imposero per 2-0.

Il Pescara è la squadra di B che ha fatto meglio in casa avendo ottenuto 23 punti subito dopo il Brescia che tra le mura amiche è imbattuto e ha ottenuto 27 punti. Per contro il Padova è la compagine che ha fatto meno punti in trasferta dopo la Cremonese (6 quelli dei veneti, 5 quelli dei lombardi).

Ottimo il contributo ricevuto dalla panchina per il Pescara. Sei gol realizzati da giocatori subentrati come il Perugia. Meglio hanno fatto solo Spezia e Palermo con sette.

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA

5 vittorie Pescara

5 pareggi

3 vittorie Padova

17 gol fatti Pescara

12 gol fatti Padova

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1941/1942 Serie B Pescara vs Pescara 1-0

L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2013/2014 Serie B Pescara vs Pescara 1-0