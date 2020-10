Il portafortuna di Gasperini: il tecnico della Dea in vantaggio con Gattuso e col Napoli

Ammontano già a 5 gli scontri diretti in campionato fra i tecnici Gennaro Gattuso, Napoli, e Gian Piero Gasperini, Atalanta.

Il bilancio di questi testa a testa vede in leggero vantaggio, per un successo e due gol marcati, il nerazzurro. Gasperini s’è imposto in occasione di Milan-Atalanta 0-2 del 2017-2018 e Atalanta-Napoli 2-0 della passata stagione. L’unica affermazione di Gattuso risale invece a Atalanta-Milan 1-3 del 2018-2019.

Aggiungiamo, inoltre, che le squadre del mister originario di Grugliasco hanno sempre trovato la via del gol quando hanno sfidato le difese posizione dal tecnico di Corigliano Calabro.

Le statistiche degli incroci fra Gattuso e l’Atalanta coincidono con quelle dei testa a testa fra i due coach.

Al contrario le idee e gli schemi di Gasperini sono stati confrontati col Napoli per ben 22 volte in campionato, fra Serie A e cadetteria. Non solo guidando l’Atalanta, ma anche il Genoa e il Palermo. Gasperini è in serie OK da 3 match. Curiosamente in quest’ultime sfide i suoi giocatori hanno sempre e solo marcato 2 gol.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E GASPERINI IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

2 pareggi

2 vittorie Gasperini

6 gol fatti squadre di Gattuso

8 gol fatti squadre di Gasperini

TUTTI I PRECEDENTI FRA GATTUSO E L’ATALANTA IN CAMPIONATO

1 vittoria Gattuso

2 pareggi

2 vittorie Atalanta

6 gol fatti squadre di Gattuso

8 gol fatti Atalanta

TUTTI I PRECEDENTI FRA GASPERINI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

9 vittorie Gasperini

6 pareggi

7 vittorie Napoli

28 gol fatti squadre di Gasperini

25 gol fatti Napoli