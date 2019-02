Il primo Giampaolo-Baroni che non va in scena alla 1^ giornata

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Per la prima volta una sfida Giampaolo-Baroni non andrà in scena alla prima giornata di campionato.

A oggi, difatti, i 2 precedenti con punti in palio sono arrivati all’esordio della cadetteria 2013-2014 e a quello della Serie A 2017-2018.

Due stagioni fa Sampdoria-Benevento terminò col punteggio di 2-1. Una manciata di tornei fa Brescia-Virtus Lanciano si concluse col risultato di 2-2.

Il bilancio dei testa a testa fra i due tecnici sorride quindi a Marco Giampaolo, Sampdoria. Mentre al suo rivale Marco Baroni, Frosinone, non son stati sufficienti i 3 gol marcati dalle sue squadre per portare a casa l’intera posta in palio.

TUTTI I PRECEDENTI FRA GIAMPAOLO E BARONI IN CAMPIONATO

1 vittoria Giampaolo

1 pareggio

0 vittorie Baroni

4 gol fatti squadre di Giampaolo

3 gol fatti squadre di Baroni