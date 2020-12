Il quarto d'ora di furore della Roma. Bologna e l'attesa di un rigore

Bologna e Napoli sono rimaste le uniche due squadre in A a non aver pareggiato neanche un incontro. La squadra allenata da Mihajlovic ha ottenuto tre delle sue quattro vittorie e nove punti sui 12 fin qui conseguiti, proprio al Dall'Ara. Due giornate senza vittorie: la Roma proverà a riprendere il suo passo spedito in campionato a partire da questa trasferta.

Per la 72esima volta nei campionati a girone unico, il Bologna ospita i giallorossi contro i quali ha vinto 31 volte (20 invece le sconfitte). Rotondo il conto dei gol fatti dalle due squadre: 100 per il Bologna, 80 per la Roma. La gara con più reti? E' stata proprio la prima sfida terminata con un successo dei felsinei per 5-2, era il 29 Giugno 1930.

Attenzione all'ultimo quarto d'ora del primo tempo. Tra il 30' e il 45' la Roma ha realizzato la bellezza di 7 reti. E' quello il segmento di gara più prolifico dei giallorossi. Il Bologna attende ancora il primo rigore a favore della stagione. Sono solo quattro le squadre che non hanno calciato neanche una volta dal dischetto (oltre ai rossoblu, ci sono Fiorentina, Genoa e Napoli).

TUTTI I PRECEDENTI A BOLOGNA

31 vittorie Bologna

21 pareggi

20 vittorie Roma

100 gol fatti Bologna

80 gol fatti Roma

LA PRIMA SFIDA A BOLOGNA

1929/1930 Serie A Bologna vs Roma 5-2

L'ULTIMA SFIDA A BOLOGNA

2019/2020 Serie A Bologna vs Roma 1-2