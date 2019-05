Il quasi en plein di Gattuso col Bologna. Mentre Mihajlovic contro il Milan...

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non esistono in campionato incontri tra Gattuso e Mihajlovic nel loro ruolo attuale di allenatori. Due tecnici molto grintosi che si affrontano per la prima volta in un match delicato che ha molti interessi di classifica in ballo, anche se Milan e Bologna giocano per obiettivi diversi.

Il serbo in passato è stato anche allenatore rossonero, ma da avversario non ha un grande feeling contro la formazione milanese, perché in dieci confronti non è riuscito mai a vincere. Cinque perse e cinque pareggiate, questo il bilancio Mihajlovic contro Milan.

Viceversa possiamo dire che Gattuso con il Bologna si trova piuttosto bene, perché ha affrontato la formazione rossoblu tre volte e non ha mai perso. Anzi due di questi tre match li ha pure vinti (entrambi per 2-1). Siamo dunque davanti ad un quasi en-plein.