Il Ranieri bis comincia dall’avversario peggiore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stagione 2010-2011, campionato di Serie A. Claudio Ranieri è alla sua seconda stagione sulla panchina della Roma, Giuseppe Iachini guida invece il Brescia. In occasione della quarta giornata, al Rigamonti, ci scappa un 2-1 per le rondinelle. Un girone più tardi, 23esimo turno, all’Olimpico la maggica non va oltre l’1-1.

Sono quelli appena citati gli unici 2 scontri diretti in campionato fra gli attuali mister di Roma e Empoli.

Insomma, il Ranieri bis inizierà contro un avversario che, numeri alla mano, fino a oggi ha avuto la meglio negli scontri diretti. Anzi, possiamo tranquillamente scrivere di un Iachini in perfetta media inglese contro Ranieri.

Un po’ meglio vanno le cose se diamo uno sguardo agli scontri diretti fra Ranieri e l’Empoli. In Serie A rintracciamo 3 incroci con 2 vittorie (3-1 col Parma e 3-0 con la Juventus) e un pareggio ad occhiali, vale a dire 0-0 (sempre con la Vecchia Signora).

Chiudiamo ricordando i numeri in giallorosso del mister subentrato a Eusebio Di Francesco: 61 caps in Serie A con 35 vittorie, 14 pareggi e 12 sconfitte. Curioso da notare come il suo predecessore sia stato esonerato dopo 64 panchine in campionato…

TUTTI I PRECEDENTI FRA RANIERI E IACHINI IN CAMPIONATO

0 vittorie Ranieri

1 pareggio

1 vittoria Iachini

2 gol fatti squadre di Ranieri

3 gol fatti squadre di Iachini