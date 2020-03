Il Sassuolo a caccia della prima gioia interna contro il Brescia

Un solo pareggio nelle ultime partite giocate dal Sassuolo in campionato, poi 4 vittorie e 3 pareggi. Con questo ruolino di marcia gli emiliani si apprestano ad accogliere il Brescia. I lombardi invece continuano ad avere grandissimi problemi nonostante abbiano cambiato tantissime volte la guida tecnica. Le 'rondinelle' non vincono una gara dalla 16esima giornata (Brescia-Lecce 3-0 del 14 dicembre scorso). Stiamo parlando di quasi tre mesi fa.

Per la prima volta si gioca questa partita in Emilia per la Serie A. Finora il Sassuolo aveva ospitato il Brescia solo in B. E nonostante il fattore campo, il risultato che manca è proprio la vittoria dei padroni di casa. Tre pareggi e un successo bresciano, si parte da questa situazione per quanto riguarda i precedenti.

TUTTI I PRECEDENTI IN CASA DEL SASSUOLO (SERIE B)

0 vittorie Sassuolo

3 pareggi

1 vittoria Brescia

2 gol fatti Sassuolo

4 gol fatti Brescia

LA PRIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2008/2009 Serie B Sassuolo vs Brescia 0-0



L'ULTIMA SFIDA IN CASA DEL SASSUOLO

2012/2013 Serie B Sassuolo vs Brescia 1-1