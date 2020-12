Il Sassuolo, la regola del 2 e il Benevento

I neroverdi del Sassuolo hanno sempre marcato 2 gol nelle occasioni in cui hanno ospitato i giallorossi del Benevento.

Ma se nella Serie C 2005-2006 ciò fu sufficiente a imporsi, nel primo (al momento unico) scontro diretto in Serie A, stagione 2017-2018, servì soltanto a raccogliere un pareggio. Il 15 aprile 2018, infatti, fu 2-2 con doppiette di Politano per i padroni di casa e di Diabaté per gli ospiti.

Dando uno sguardo a tutti gli incroci fra i due club nei campionati professionistici italiani balzano agli occhi un paio di curiosità non secondarie.

Primo, il Sassuolo ha sempre marcato 2 reti al Benevento. Anche quando ha giocato in Campania (in A fu 1-2: Matri, Armenteros, Peluso).

Secondo, il Benevento cerca la prima vittoria contro il Sassuolo.

Un paio di numeri dalla classifica all time di Serie A.

Neroverdi con 49 sconfitte casalinghe rimediate fino a oggi, mentre i gol marcati al Mapei Stadium di Reggio Emilia ammontano a 196. Giallorossi che in 48 match nel massimo torneo tricolore hanno centrato 9 successi.

Per ultimo segnaliamo come i punti raccolti dalla squadra di Inzaghi lontano dal Vigorito, 7, siano di più di quelli fatti dall’undici di De Zerbi (ex) sul proprio campo, 6.

CONFRONTI DIRETTI COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A E SERIE C)

2 incontri disputati

1 vittoria Sassuolo

1 pareggio

0 vittorie Benevento

4 gol fatti Sassuolo

2 gol fatti Benevento

PRIMO E ULTIMO SCONTRO DIRETTO COL SASSUOLO SQUADRA DI CASA (SERIE A)

Sassuolo-Benevento 2-2, 32° giornata 2017/2018