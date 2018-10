Il tentativo di inversione di trend del Padova a Brescia. Ma l'andamento di quest'anno...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cinque vittorie (in 27 gare complessive) del Padova a Brescia. Ma i veneti si sono aggiudicate due delle ultime tre partite (pareggio nella terza), quindi trend positivo per i biancorossi.

Il Brescia non batte il Padova dal 9 gennaio 2010: allora finì 3-2 per le rondinelle.

Il Brescia in casa fino a questo momento è imbattuto con una vittoria e due pareggi, mentre il Padova in trasferta ancora non ha ottenuto mai una vittoria e si presenta a questo appuntamento con un cammino negativo: 0 vittorie, un pareggio e due sconfitte.

TUTTI I PRECEDENTI A BRESCIA (SERIE A, B E C)

15 vittorie Brescia

7 pareggi

5 vittorie Padova

38 gol fatti Brescia

23 gol fatti Padova

LA PRIMA SFIDA A BRESCIA

1929/1930 Serie A Brescia vs Padova 3-2

L'ULTIMA SFIDA A BRESCIA

2013/2014 Serie B Brescia vs Padova 1-3