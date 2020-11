Il tesoro di Pisa e Cittadella è seduto in panchina…

vedi letture

E’ ancora in vantaggio il Cittadella.

Perché la sfida all’Arena Anconetani-Garibaldi è già andata in scena, fra cadetteria e Serie C, per 7 volte dalla fine degli anni Novanta. I nerazzurri del Pisa si sono imposti 2 volte, l’ultima qualche mese fa per 2-0. I segni 2 in schedina ammontano a 3 e non si vedono dal 2016-2017, 1-4. Infine, i pareggi sono 2 e il più recente è rappresentato dall’1-1 del 2006-2007.

Ma se dai precedenti togliamo le sfide del terzo livello… ecco che i granata prendono il largo. Senza distinzione fra match in casa o fuori i veneti vantano 4 successi, 1 pareggio, 1 sola sconfitta.

Insomma, lo storico del match strizza l’occhio alla squadra ospite.

Fra l’altro l’incrocio valido per il nono turno di Serie B 2020-2021 metterà faccia a faccia una difesa, quella di mister D’Angelo, ancora alla ricerca del primo clean sheet stagionale e la seconda più larga coop del gol in campionato, quella di Venturato, con 9 bomber differenti.

Attenzione però a come potrebbe svilupparsi il match e alle mosse proprio dei due coach. Assieme Cittadella e Pisa vantano, infatti, 5 gol dai subentrati. I granata con 3 hanno fatto peggio, si fa per scrivere, solo della Virtus Entella. I nerazzurri con 2 sono in compagnia di Cosenza, Empoli e Lecce.

Chiusura sullo stato di forma.

Il Pisa ha trovato il primo successo in campionato lo scorso weekend a Reggio Calabria. Guarda caso i gol della vittoria sono arrivati entrambi da subentrati. Il Cittadella dopo i KO consecutivi contro Monza e Pescara ha ripreso a far punti contro la capolista Empoli, l’altra toscana del torneo.

CONFRONTI DIRETTI A PISA (SERIE B E SERIE C)

7 incontri disputati

2 vittorie Pisa

2 pareggi

3 vittorie Cittadella

7 gol fatti Pisa

12 gol fatti Cittadella

PRIMA SFIDA A PISA (SERIE B)

Pisa-Cittadella 0-3, 15° giornata 2008/2009

ULTIMA SFIDA A PISA (SERIE B)

Pisa-Cittadella 2-0, 32° giornata 2019/2020