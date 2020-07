Il Torino è diventato lo specchio dell'Inter

vedi letture

Da quando il Torino è tornato stabilmente sui campi di Serie A, stagione 2012-2013, il bilancio delle sfide in casa dell’Inter è in perfetto equilibrio. Sia sul fronte dei risultati che delle marcature. Sono infatti 2 i successi per parte, 3 i segni X, 9 le reti fatte e subite da ciascun club.

Nelle ultime due stagioni c’è scappato sempre e solo il pareggio.

Le quattro vittorie sono raggruppate fra i tornei 2013-2014 e 2016-2017.

Fra l’altro con i punteggi che sembrano riflettersi allo specchio: 1-0 nel 2013-2014 e 0-1 nel 2014-2015; 1-2 nel 2015-2016 e 2-1 nel 2016-2017.

Pensare che il bilancio dei precedenti 68 Inter-Torino era a tinte nerazzurre, nettamente: 36 affermazioni, 23 pareggi, 9 battute d’arresto con 108 gol all’attivo contro 42 al passivo.

Nel girone d’andata all’Olimpico – Grande Torino si imposero i ragazzi a disposizione di mister Conte per 3-0: Lautaro Martinez al 12’, De Vrij al 32’, Lukaku al 55’.

Fra le mura di casa i nerazzurri contano 32 punti (terza piazza in una graduatoria con i soli risultati interni) grazie a 9V – 5X – 2P con 35GF e 16GS. I granata in esterna vantano 13 punti (terz’ultimi di una classifica con i risultati delle trasferte) per via di 4V – 1X – 10P con 20GF e 31GS.

Sul fronte dei vari indicatori statistici stagionali da segnalare che…

L’Inter è al top per numero di giocatori mandati in gol, 17, nessuno in Serie A vanta un dato migliore (ovviamente, come per le graduatorie casa/fuori, alla vigilia della 32esima giornata). Attenzione a quello che potrebbe succedere nella ripresa: i nerazzurri nel passaggio dei tempi hanno migliorato di un solo punto, da 64 a 65; i granata invece sono in territorio negativo, -2, da 36 a 34.

PS: fra Milano e Torino i pareggi ammontano a 49.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

75 incontri disputati

38 vittorie Inter

26 pareggi

11 vittorie Torino

117 gol fatti Inter

51 gol fatti Torino

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Torino 3-0, 14° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Torino 2-2, 2° giornata 2018/2019