Il Torino è la peggior squadra del 2020. Napoli, ma quando te lo danno un rigore?

vedi letture

Il Napoli è rimasta l'unica squadra a non aver ancora pareggiato una partita in questa stagione di A. La formazione di Gattuso ha subito due sconfitte consecutive prima di questa sfida contro il Torino che si disputerà stasera. I granata sono in profonda crisi. Hanno vinto un solo incontro in questa stagione (contro il Genoa) e hanno portato a casa due soli punti nelle ultime sei giornate. Con 31 reti al passivo, quella granata è attualmente la peggior difesa dell'intero campionato.

Match numero 69 a Napoli in campionato tra azzurri e granata. Quest'ultimi hanno vinto solamente otto volte (una delle quali a tavolino) nel capoluogo campano. L'ultimo successo è il 2-1 del 17 maggio 2009. Dopo di allora serie positiva dei partenopei con otto risultati utili (5 vittorie e 3 pareggi).

Con una media di 0,76 punti a partita, il Torino è la peggior squadra del 2020. La classifica tiene conto delle 17 squadre che hanno disputato la seconda parte della scorsa stagione e la prima di questa (quindi non ci sono le tre retrocesse in B al termine del 2019/20 e le tre promosse in A che prendono parte all'attuale Serie A). Il Napoli è primo per numero di clean sheet (5 come il Sassuolo), gol realizzati da giocatori partiti in panchina (6 come l'Atalanta). Ma è anche l'unica squadra della massima categoria a non aver avuto un rigore a favore.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E B)

28 vittorie Napoli

32 pareggi

8 vittorie Torino

101 gol fatti Napoli

62 gol fatti Torino

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI

1929/1930 Serie A Napoli vs Torino 2-0

L'ULTIMA SFIDA A NAPOLI

2019/2020 Serie A Napoli vs Torino 2-1