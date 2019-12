Il Torino emerge alla distanza. Quando segna alla Spal vince sempre (o quasi)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie nelle ultime cinque gare per il Torino, ma anche un successo buttato via in maniera clamorosa a Verona domenica scorsa, con i granata che non hanno saputo amministrare la bellezza di tre gol di vantaggio. Per la Spal continua il grande digiuno: l'ultimo successo risale al 5 ottobre scorso (1-0 sul Parma) e sono tre le sconfitte consecutive con le quali la formazione biancazzurra si presenta a questo appuntamento.

E c'è da dire che Torino non è di certo il campo migliore per la Spal. Qui, in casa dei granata, i ferraresi hanno ottenuto un solo successo 0-1 il 17 novembre 1957) e due pareggi nelle 17 gare giocate nel capoluogo piemontese e hanno segnato la miseria di 9 gol. Altro dato di cui tenere di conto, seguendo i precedenti: ogni volta che il Torino è riuscito a segnare, anche solo un gol, ha portato a casa la vittoria. Unica eccezione Torino-Spal 1-1 del 1 marzo 1953.

Peggior attacco del campionato con 10 gol, un solo punto fatto in trasferta con la miseria di due sole reti all'attivo, 4 soli giocatori diversi ad essere andati a segno almeno una volta: non sempre i numeri dicono tutto su una squadra, ma questi fanno capire il perché la Spal sia ultima in classifica in questo momento. Il Torino emerge alla distanza: ha guadagnato tre punti in più nei secondi tempi rispetto al risultato all'intervallo e ha segnato 13 dei suoi 21 gol nella seconda parte della gara.

TUTTI I PRECEDENTI A TORINO

14 vittorie Torino

2 pareggi

1 vittoria Spal

23 gol fatti Torino

9 gol fatti Spal

LA PRIMA SFIDA A TORINO

1951/1952 Serie A Torino vs Spal 1-0



L'ULTIMA SFIDA A TORINO

2018/2019 Serie A Torino vs Spal 1-0