Il tre su quattro dell'Empoli a Pescara. Ma le goleade sono solo biancocelesti

Partenza a rilento in campionato per il Pescara. La formazione abruzzese ha fatto un solo punto nelle prime due gare giocate. Il bottino dell'Empoli invece è più pingue, perché, con una vittoria ed un pari, i toscani sono già a quota quattro.

Il Pescara è in vantaggio in fatto di vittorie contro l'Empoli tra le mura amiche. Però c'è da sottolineare un fatto: nelle ultime quattro partite giocate all'Adriatico, troviamo un pareggio e addirittura tre vittorie degli azzurri. Il successo interno è dunque il risultato che manca da più tempo; non si verifica dal 3-2, alla seconda giornata del campionato di B, stagione 2011/12 (30 agosto 2011 per l'esattezza).

6-1 e 7-0. Con questi due risultati molto rotondi si apre la serie di precedenti tra Pescara ed Empoli. In entrambe le occasioni a travolgere gli avversari sono stati gli abruzzesi. Ma parliamo anche di un'altra epoca perché parliamo dei campionati di B 1947/48 e 1948/49.

TUTTI I PRECEDENTI A PESCARA (SERIE A E B)

8 vittorie Pescara

4 pareggi

5 vittorie Empoli

30 gol fatti Pescara

18 gol fatti Empoli

LA PRIMA SFIDA A PESCARA

1947/1948 Serie B Pescara vs Empoli 6-1



L'ULTIMA SFIDA A PESCARA

2019/2020 Serie B Pescara vs Empoli 1-1