Il Verona ha una grande occasione col Cagliari, lo dicono i precedenti...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Verona ha a disposizione forse l'ultima possibilità per poter evitare la retrocessione e contemporaneamente inguaiare il Cagliari. I gialloblu in casa hanno una tradizione ampiamente favorevole contro i sardi avendo vinto 15 volte su 27 incontri e perso solamente in 4 circostanze. 13 punti degli attuali 22 che hanno i veneti in classifica sono stati ottenuti tra le mura amiche. Per contro il Cagliari è andato meglio, sia pur di pochissimo, in trasferta rispetto che in casa (15 punti fuori, 14 alla Sardegna Arena).

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

15 vittorie Hellas Verona

8 pareggi

4 vittorie Cagliari

39 gol fatti Hellas Verona

24 gol fatti Cagliari

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1931/1932 Serie B Hellas Verona vs Cagliari 0-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2014/2015 Serie A Hellas Verona vs Cagliari 1-0