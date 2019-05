Il Verona prova a replicare il risultato della nona. Attenzione alla panchina umbra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie del Perugia sul campo del Verona nelle 19 partite che si sono giocate fin qui. Ultima affermazione degli umbri sul terreno di gioco dei veneti è datata 14 dicembre 1997 (0-1 gol di Rapajic). Prevalenza abbastanza netta, dunque, per i padroni di casa gialloblu che hanno vinto contro i biancorossi al Bentegodi anche in questa stagione, 2-1, alla nona giornata.

Il Verona si presenta a questo appuntamento vivendo un momento che non è molto positivo; infatti ha vinto solo una delle ultime nove partite giocate per la regular season. Lo stesso si può dire comunque del Perugia che ha vinto un solo match degli ultimi otto.

Uno dei punti di forza del Verona è sicuramente il fatto che è riuscito a mandare a segno molti componenti della propria rosa: sono 17 i giocatori gialloblu ad aver segnato almeno un gol in questa stagione. Meglio ha fatto solo il Carpi con 18. Discreto il contributo dalla panchina per il Perugia con 8 reti realizzati da giocatori entrati a partita in corso. Gli umbri hanno chiuso la stagione regolare al quinto posto di questa particolare classifica.

TUTTI I PRECEDENTI A VERONA (SERIE A E B)

8 vittorie Verona

8 pareggi

3 vittorie Perugia

26 gol fatti Verona

14 gol fatti Perugia

LA PRIMA SFIDA A VERONA

1933/34 Serie B Verona vs Perugia 5-0

L'ULTIMA SFIDA A VERONA

2018/19 Serie B Verona vs Perugia 2-1