In B chi non ha ancora perso in casa sfida chi non ha ancora vinto fuori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Salernitana non perde in casa un match di campionato dalla 42esima giornata 2017-2018, 18 maggio scorso: 0-2 col Palermo. Il Brescia non vince in trasferta una gara di cadetteria dal 36esimo turno 2017-2018, 17 aprile scorso: 1-0 a Venezia.

Scritto ciò… da oltre mezzo secolo la sfida fra il cavalluccio e le rondinelle non termina col segno X quando è disputata in Campania. Fu, difatti, 2-2 nel 1955-1956, poi ecco succedersi 8 trionfi granata e 1 affermazione della V bianca (nel 2009-2010).

Ma la sfida in programma lunedì sera all’Arechi metterà faccia a faccia due dei club col maggior numero di pareggi nel torneo 2018-2019. Il Brescia con 6, come solo la Cremonese ha saputo fare, guarda tutti dall’altro, la Salernitana è distante però una sola lunghezza, 5.

Chiudiamo segnalando che i lombardi sono fra le squadre col maggior numero di penalty contro, 4. Al tempo stesso i campani non se ne sono visti assegnare ancora uno.

CONFRONTI DIRETTI A SALERNO (SERIE B)

17 incontri disputati

10 vittorie Salernitana

2 pareggi

5 vittorie Brescia

32 gol fatti Salernitana

18 gol fatti Brescia

PRIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Brescia 2-1, 12° giornata 1948/1949

ULTIMA SFIDA A SALERNO (SERIE B)

Salernitana-Brescia 4-2, 38° giornata 2017/2018