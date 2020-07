In Napoli-Sassuolo 31 possibili bomber. Anzi, 30 perché…

Al San Paolo hanno colto il loro primo, storico punto in Serie A. Ciononostante i neroverdi del Sassuolo non sono mai riusciti a violare la casa del Napoli.

Nei 6 precedenti di campionato, infatti, hanno rimediato un poker di sconfitte e 2 segni X, entrambi col punteggio di 1-1.

Ma che gli azzurri siano una squadra ostica per Berardi e compagni lo certificano anche le statistiche totali in campionato, senza distinzione di campo da gioco. I successi dei campani ammontano a 7, i pareggi sono invece 5, mentre in 1 sola circostanza si sono imposti gli emiliani. Era l’avvio del torneo 2015-2016, prima giornata, al Mapei Stadium di Reggio Emilia terminò per 2-1. E pensare che ad andare in vantaggio erano stati gli ospiti con Hamsik, al 3’, poi Floro Flores, al 32’, e Sansone, all’84’, ribaltarono la gara.

Successivamente ecco una striscia di risultati utili per gli azzurri che fra match in casa e trasferta ha raggiunto quota 8 incontri.

Dando uno sguardo alle statistiche stagionali, potrebbe risultare complicato prevedere chi metterà la firma nel tabellino dei marcatori. Perché nella rosa azzurra i goleador sono già 16, mentre il Sassuolo segue da vicino a quota 15.

Insomma, Napoli-Sassuolo è sfida da 31 possibili marcatori (anche se Duncan, da gennaio alla Fiorentina, fa scendere questo valore a 30).

CONFRONTI DIRETTI A NAPOLI (SERIE A)

6 incontri disputati

4 vittorie Napoli

2 pareggi

0 vittorie Sassuolo

12 gol fatti Napoli

4 gol fatti Sassuolo

PRIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Sassuolo 1-1, 5° giornata 2013/2014

ULTIMA SFIDA A NAPOLI (SERIE A)

Napoli-Sassuolo 2-0, 8° giornata 2018/2019