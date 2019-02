In Padova-Foggia attenzione ai calci di rigore

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Attenzione ai calci di rigore!

Il Padova, dopo la capolista Brescia, è il club che se n’è visto fischiare il maggior numero contro: ben 6, di cui 5 divenuti poi gol.

E considerando che le ultime 2 reti del Foggia all’Euganeo sono arrivate su punizione dagli undici metri…

Fra l’altro i satanelli ne hanno già calciati 4 in questo torneo, la metà dei quali andati a segno.

Torna dopo circa 20 anni Padova-Foggia in Serie B. L’ultima volta fu alla 13esima giornata 1997-1998. Al triplice fischio finale fu 3-0 per i biancoscudati con doppietta di Saurini e rete di De Franceschi.

La più recente vittoria degli ospiti è del 25 febbraio 1990, uno 0-2 maturato grazie alle reti di Rambaudi e Baroni. Quest’ultima, come già anticipato, su calcio di rigore. Da allora, sabato pomeriggio, saranno trascorsi 28 anni, 11 mesi e 23 giorni.

Fra i 12 precedenti ne segnaliamo anche uno disputato in Serie A.

Era la stagione 1994-1995 e in occasione dell’ottava giornata l’incrocio terminò col risultato ad occhiali, vela a dire 0-0. Sulle panchine delle due squadre sedevano Sandreani, per i locali, e Catuzzi, per gli ospiti. In campo, invece, c’era quel Pasquale Padalino oggi tecnico degli stessi pugliesi.

CONFRONTI DIRETTI A PADOVA (SERIE A, SERIE B E SERIE C)

12 incontri disputati

6 vittorie Padova

4 pareggi

2 vittorie Foggia

15 gol fatti Padova

8 gol fatti Foggia

PRIMA SFIDA A PADOVA (SERIE B)

Padova-Foggia 3-1, 21° giornata 1934/1935

ULTIMA SFIDA A PADOVA (SERIE B)

Padova-Foggia 3-0, 13° giornata 1997/1998