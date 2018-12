In Pescara-Vicenza la prima fra Maran e Di Francesco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La prima volta è stata in occasione di un Pescara-Vicenza 1-0 alla 19esima giornata della cadetteria 2010-2011.

Anzi le prime due volte, perché c’è anche il 2-2 del girone di ritorno, sono andate in scena nel secondo livello del calcio italiano. Poi ecco altri 9 faccia a faccia in Serie A.

Il bilancio di tutti gli scontri diretti premia Eusebio Di Francesco, Roma, avanti per numero di vittorie, 4-2, e gol marcati dai suoi ragazzi, 15-11.

Da segnalare che entrambi i successi ottenuti da Rolando Maran, Cagliari, sono datati stagione 2016-2017, quando alla guida del ChievoVerona trionfò per 2-1 in casa e col punteggio di 3-1 fuori contro il Sassuolo.

