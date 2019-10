In Verona-Sampdoria va di moda il segno X

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Campo storicamente ostico quello su cui dovrà esibirsi la Sampdoria nel secondo anticipo della settima giornata.

In casa dell’Hellas Verona i blucerchiati hanno raccolto in 29 precedenti la pochezza 4 successi, 3 in Serie A più 1 in cadetteria. L’ultima volta che tornarono a Genova con i tre punti in tasca correva la stagione 2015-2016, 0-3 il punteggio finale: Soriano al 6’, Cassano all’11’, infine, Christodoulopoulos al 30’. Mezz’ora per archiviare la pratica.

Il più recente segno 1 in schedina è, invece, del 2013-2014, un 2-0 firmato da Gomez al 51’ e Toni al 78’.

Ma a farla da padrone, almeno per i numeri, è il segno X.

Non solo ha fatto capolino al termine di quasi la metà degli scontri diretti, in 14 occasioni, ma compare anche nella classifica dei punteggi che più vanno di moda, l’1-1 s’è verificato al termine di 9 Hellas Verona-Sampdoria.

I liguri sono reduci da 2 KO di fila, il Verona da 2 pareggi.

Soprattutto sul prato del Bentegodi scenderanno la terza miglior difesa, quella dei Butei con sole 5 reti incassate (ma 3 sono arrivate da calci di rigore), e il secondo peggior attacco della Serie A 2019-2020, quello del Doria con soli 4 gol marcati (ma 1 è frutto di una massima punizione).

CONFRONTI DIRETTI A VERONA (SERIE A E SERIE B)

29 incontri disputati

11 vittorie Hellas Verona

14 pareggi

4 vittorie Sampdoria

38 gol fatti Hellas Verona

31 gol fatti Sampdoria

PRIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Sampdoria 5-3, 20° giornata 1957/1958

ULTIMA SFIDA A VERONA (SERIE A)

Hellas Verona-Sampdoria 0-0, 5° giornata 2017/2018