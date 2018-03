In Virtus Lanciano-Perugia la prima sfida fra Sarri e Di Francesco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prima volta fu nel 2008-2009, in occasione di Virtus Lanciano-Perugia, gara valida per quella che è tornata a chiamarsi Serie C.

Poi ecco altri 9 incroci fra cadetteria e Serie A per una media di quasi 3 gol/match (2,9).

I numeri sorridono a Maurizio Sarri avanti di un successo, 4-3, e un gol marcato dai suoi, 15-14.

I Sarri-Di Francesco sono 4: 2 volte in occasione di Empoli-Sassuolo, 2 di Napoli-Sassuolo; 3 in Serie A, 1 in B.

TUTTI I PRECEDENTI FRA SARRI E DI FRANCESCO IN CAMPIONATO

4 vittorie Sarri

3 pareggi

3 vittorie Di Francesco

15 gol fatti squadre di Sarri

14 gol fatti squadre di Di Francesco