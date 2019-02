Incredibile a San Siro: da tre stagioni c'è solo Sassuolo e gli emiliani sono in vantaggio sull'Inter

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da tre stagioni a questa parte il risultato di Inter-Sassuolo è uno ed uno solo...ed è la vittoria dei neroverdi. Incredibile a dirsi ma vero, il Sassuolo è in vantaggio nei confronti diretti con l'Inter a San Siro. Da rilevare la giornata di gloria di Pietro Iemmello: il 14 maggio 2017 l'attaccante allora nelle fila del Sassuolo, siglò la doppietta decisiva per la squadra emiliana e contemporaneamente anche due delle sette reti della sua carriera in A. Siamo ancora in attesa del primo pareggio a Milano: in cinque partite giocate finora o ha vinto l'una o ha vinto l'altra squadra.

Il Sassuolo è la formazione della massima serie ad aver avuto il maggior numero di rigori a favore (4), al pari di Juventus, Torino, Sampdoria ed Empoli. L'Inter invece è la squadra che ha chiuso il maggior numero di partite senza aver subito un gol: ben 10 come la Juve. La compagine allenata da Spalletti ha totalizzato la bellezza di 10 punti nelle ultime 4 gare.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO

2 vittorie Inter

0 pareggi

3 vittorie Sassuolo

10 gol fatti Inter

5 gol fatti Sassuolo

LA PRIMA SFIDA A MILANO

2013/2014 Serie A Inter vs Sassuolo 1-0

L'ULTIMA SFIDA A MILANO

2017/2018 Serie A Inter vs Sassuolo 1-2