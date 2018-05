Incrocio di ex (mister) in Cagliari-Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Diego Lopez ha guidato il Bologna in Serie B 2014-2015 per 39 gare: 16 vittorie, 15 pareggi e 8 sconfitte. Poi l’esonero.

Roberto Donadoni ha diretto il Cagliari in Serie A 2010-2011 per 26 match: 10 successi, 4 segni X, 12 battute d’arresto. Poi, in estate, l’esonero prima dell’avvio della seconda stagione.

Insomma, questo derby di colori, entrambi i club vestono il rossoblù, sarà anche un incrocio di ex.

Fr ai due tecnici in campionato troviamo solo 2 precedenti: Parma-Cagliari 0-0 nel 2013-2014 e l’1-1 nel girone d’andata.

TUTTI I PRECEDENTI FRA LOPEZ E DONADONI IN CAMPIONATO

0 vittorie Lopez

2 pareggi

0 vittorie Donadoni

1 gol fatto squadre di Lopez

1 gol fatto squadre di Donadoni