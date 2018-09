Inter, 19 sfide senza pareggi quando c'è la Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Più di vent’anni senza un pareggio!

L’ultimo segno X al termine di un Inter-Fiorentina di campionato risale al torneo 1996-1997. Allora, nono turno, fu 2-2 con doppietta di Oliveira per gli ospiti guidati da Ranieri e reti di Ganz e Ince per i padroni di casa allenati da Hodgson.

Poi ecco un filotto di 19 vittorie senza soluzione di continuità: 16 per i nerazzurri, 3 a favore dei viola.

Nelle ultime 2 stagioni s’è sempre imposta l’Inter (4-2 nel 2016-2017 e 3-0 nel 2017-2018), mentre 3 anni fa ci fu il colpo esterno della Fiorentina (4-1) e… scherzi del destino, proprio in occasione di una sesta giornata.

Di incroci in questo particolate turno ne contiamo già 4, con un bilancio di 1 successo per i giocatori di casa (2012-2013), 1 pareggio (1991-1992), 2 trionfi per i calciatori in esterna (1941-1942 e 2015-2016).

Allo scontro diretto i due club c’arrivano con tre punti di differenzi.

La Fiorentina, 10, scenderà al Mezza con il secondo miglior attacco, 11 reti, e la seconda miglior cooperativa del gol, 6 giocatori già con almeno un centro. Non solo. Ha la difesa meno perforata fra le venti di Serie A, 3, titolo condiviso con la Sampdoria (che i nerazzurri hanno impiegato 94 minuti per abbattere).

L’Inter, 7, è ancora alla ricerca del primo successo casalingo. Le manca dal match contro il Cagliari, 4-0, dello scorso campionato. E a condizionare questo dato, forse, è proprio l’assenza di gol da parte del suo capitano e bomber, Icardi: su rigore il 20 maggio contro la Lazio, su azione il 6 maggio ai danni dell’Udinese.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

80 incontri disputati

47 vittorie Inter

18 pareggi

15 vittorie Fiorentina

154 gol fatti Inter

84 gol fatti Fiorentina

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Fiorentina 1-1, 10° giornata 1931/1932

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Fiorentina 3-0, 1° giornata 2017/2018