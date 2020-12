Inter, che fatica col Crotone al Meazza

vedi letture

La seconda, l’Inter, ospiterà la penultima in classifica, il Crotone.

Fra le due compagini ci sono 24 punti di differenza. Ma stando ai precedenti al Meazza, guai a dare l’esito della sfida per scontato. Perché il primo faccia a faccia sì terminò con un 3-0 per i nerazzurri, ma Perisic e Icardi trovarono la via del gol soltanto negli ultimi dieci minuti del match. L’anno successivo, poi, fu pareggio con una rete per parte, 1-1: Eder per i locali, Barberis per gli ospiti.

La squadra di Conte è reduce da 7 vittorie senza soluzione di continuità e 10 risultati utili consecutivi (8 successi più 2 pareggi). Quella di Stroppa ha chiuso il 2020 superando il Parma e dopo aver raccolto 2 punti nelle prime dieci giornate, nei successivi quattro turni ne ha accumulati ben 7. Un cambio di marcia evidente e che ha rilanciato le ambizioni di salvezza.

Attenzione a quanto potrebbe accadere dopo l’intervallo.

La Beneamata, infatti, è la compagine che ha fatto più punti di chiunque altro nei secondi quarantacinque minuti di gioco. Dai 19 al riposo di metà match ai 33 della classifica in corso di validità: un più 14.

Ma anche i Pitagorici sono in territorio positivo in questa statistica avendo guadagnato due punti: da 7 a 9.

CONFRONTI DIRETTI A MILANO (SERIE A)

2 incontri disputati

1 vittoria Inter

1 pareggio

0 vittorie Crotone

4 gol fatti Inter

1 gol fatto Crotone

PRIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Crotone 3-0, 12° giornata 2016/2017

ULTIMA SFIDA A MILANO (SERIE A)

Inter-Crotone 1-1, 23° giornata 2017/2018